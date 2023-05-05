5 Mayıs 2023 Cuma Hutbesi | İsraf: "Tüketirken Tükenmek" | CUMA HUTBESİ DİNLE

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yayınlanan ve içeriğinde pek çok bilgi ve öğüt bulunan Cuma Hutbesi 5 Mayıs tarihli olarak okumaya sunuldu. "Yüce Rabbimiz, bizleri yaratılmışların en üstünü kılmıştır. Yeryüzünün imarı için bütün nimetlerini bizlere emanet etmiştir. Bize düşen, emanete sahip çıkmak, Rabbimizin bahşettiği her bir nimetin kıymetini bilmektir. Bütün söz, iş ve davranışlarımızda dengeli olmaktır. Maddi ve manevi imkânlarımızın tamamını iktisatlı kullanmak, onları asla israf etmemektir."