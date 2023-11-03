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Haberler Fotohaber CUMA MESAJLARI 3 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri paylaşın
Giriş Tarihi: 03.11.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 09:07

CUMA MESAJLARI 3 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri paylaşın

İslam dünyası için büyük önem ihya eden mübarek Cuma günüyle ilgili Cuma mesajları paylaşımları başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da camiler iman edenlerle dolup taşacak, hutbeler dinlenecek, dualar edilecek. Aynı zamanda bugün anne, baba, eş ya da sevgilisinin mutlu etmek isteyen kişiler Cuma mesajları ve sözleri paylaşımları yapacaklar. Sosyal medya araçları üzerinden sizler de en güzel, anlamlı, görselli, dualı ve resimli Cuma mesajları ve sözlerini paylaşabilirsiniz. İşte, cuma mesajları 3 Kasım 2023…

CUMA MESAJLARI 3 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri paylaşın

En güzel, resimli ve dualı Cuma mesajları ve sözleri 3 Kasım 2023 araştırmaları mübarek cuma gününün gelmesi ile birlikte başladı. Sosyal medya araçları üzerinden farklı ve alternatiflerle Hayırlı Cumalar dileklerini iletmek isteyenler vatandaşlar kısa, uzun, yeni cuma mesajları seçeneklerini değerlendiriyor. İşte kısa, uzun, yeni Cuma mesajları galerisi!

CUMA MESAJLARI 3 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri paylaşın

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 3 KASIM 2023: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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CUMA MESAJLARI 3 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri paylaşın

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI 3 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri paylaşın

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

CUMA MESAJLARI 3 KASIM 2023 | Resimli, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, en güzel Cuma mesajları ve sözleri paylaşın

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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