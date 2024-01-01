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Haberler Fotohaber Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:20

Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuklarından birisi de Deniz Baysal oldu. Aşk Ekmek Hayaller dizisiyle tanınan Deniz Baysal, Teşkilat dizisinde canlandırdığı "Zehra Balaban" karakteriyle ününü perçinledi. Şimdiler Ne Gemiler Yaktım dizisinde boy gösteren güzel oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte, Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler…

Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

Deniz Baysal, Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konukları arasında yer alıyor. 5 Nisan 1991'de dünyaya gelen ünlü ismin kariyeri, hayatı, rol aldığı diziler ve filmler merak ediliyor. Şimdilerde Ne Gemiler Yaktım dizisiyle ekranlarda boy gösteren Deniz Baysal Yurtcu, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve Teşkilat dizilerindeki başarılı performansıyla akıllara kazındı. Peki; Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal hayatı ve kariyerine dair detaylar!

Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Deniz Baysal Yurtcu, ilköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı.

Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olan Baysal, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı.

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Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde rol alan Deniz Baysal, Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı.

2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı "Kainat Gencer" karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

2015 yılında Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı "Alara Korel" ve "Melek Yılmaz" adlı iki genç kızı canlandırdı.

2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayımlanan ve Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrol karakteri olan "Hazan Çamkıran"'ı canlandırdı.

Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

Söz dizisinde başrol Savcı "Derya Dumansız" karakterini oynayan Baysal, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde "Zehra Balaban" karakterine hayat verdi.

Şimdilerde Ne Gemiler Yaktım dizisinde izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, 2019 yılında Barış Yurtcu ile dünya evine girdi.

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