Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:20
Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri
Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuklarından birisi de Deniz Baysal oldu. Aşk Ekmek Hayaller dizisiyle tanınan Deniz Baysal, Teşkilat dizisinde canlandırdığı "Zehra Balaban" karakteriyle ününü perçinledi. Şimdiler Ne Gemiler Yaktım dizisinde boy gösteren güzel oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte, Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler…