Deniz Baysal kimdir? Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel konuğu Deniz Baysal kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte hayatı ve kariyeri

2015 yılında Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı "Alara Korel" ve "Melek Yılmaz" adlı iki genç kızı canlandırdı.

2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayımlanan ve Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrol karakteri olan "Hazan Çamkıran"'ı canlandırdı.