Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
11:26
Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 10 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce ev yıkılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanacağı tarihleri il il duyurdu. Buna göre, depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da yapımı tamamlanan afet konutlarının teslimi 3 Şubat'ta yapılacak. Kura sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Peki; Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Hatay deprem konutu kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…