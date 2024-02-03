Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Hatay deprem konutu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarihleri il il duyurdu. Hatırlanacağı üzere Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. O illerden biri olan Hatay'da kura ve anahtar teslim töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak. Kura canlı olarak takip edilebilecek olup sonuçlar e-Devlet AFAD sayfası üzerinden erişime açılacak. Peki; Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı…