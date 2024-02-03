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Haberler Fotohaber Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 11:26

Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 10 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce ev yıkılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanacağı tarihleri il il duyurdu. Buna göre, depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da yapımı tamamlanan afet konutlarının teslimi 3 Şubat'ta yapılacak. Kura sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Peki; Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Hatay deprem konutu kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…

Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Hatay deprem konutu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarihleri il il duyurdu. Hatırlanacağı üzere Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. O illerden biri olan Hatay'da kura ve anahtar teslim töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak. Kura canlı olarak takip edilebilecek olup sonuçlar e-Devlet AFAD sayfası üzerinden erişime açılacak. Peki; Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı…

Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR: İLK ANAHTAR TESLİMİ BUGÜN HATAY'DA!

6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

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Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

HATAY DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, 3 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Hatay Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, 3 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi 1 adlı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

HATAY DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Hatay deprem konutu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasında yayımlanacaktır.

HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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