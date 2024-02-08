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Haberler Fotohaber DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA (e-devlet): AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi
Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:45

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA (e-devlet): AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi

6 Şubat tarihli deprem felaketinin 1. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 46 bin konut hak sahiplerine kavuşuyor. İlk etapta deprem konutları kura ve anahtar teslim törenleri, 3 Şubat'ta Hatay'da başlamıştı. Daha sonrasında ise Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş başta olmak üzere sonuçlar açıklanmaya devam etti. Şimdi ise gözler kalan şehirlerin kura sonuçlarına çevrildi. İşte, Afad Deprem konutları kura sonuçları sorgulama!

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA e-devlet: AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan kura çekimleri ile birçok depremzede yeni evlerine kavuştu. Bu kapsamda ilk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ı, köy evlerinden ise 1041'i kurayla sahiplerine teslim ediliyor. Peki, Malatya ve Adıyaman Deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı? İşte, e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı!

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA e-devlet: AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi

DEPREM KONUTLARI KURA VE ANAHTAR TESLİM TÖRENLERİ HATAY'DA BAŞLADI

Hatay'da yapımına başlanan; 46.000 konutun ilk etabı olan, 7.275 konut, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda hak sahiplerine teslim edildi.

Hatay Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ni, 3 Şubat saat 16.00 itibarıyla kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasında yayımlanıyor.

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DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA e-devlet: AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi

GAZİANTEP DEPREM KONUTLARI KURA VE ANAHTAR TESLİM

Gaziantep Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, 4 Şubat saat 16.00 itibarıyla e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasında yayımlanıyor.

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA e-devlet: AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİ

Kahramanmaraş'ta yapımı hızla devam eden 29.380 konutun ilk etabı olan 9.289 konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde hak sahiplerine dağıtıldı.

6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde düzenlenen tören, 6 Şubat 2024 tarihi itibarıyla e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasında yayımlanıyor.

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA e-devlet: AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi

ŞANLIURFA DEPREM KONUTLARI KURA VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİ

Şanlıurfa ilimizde yapımı hızla devam eden 5.386 konutun ilk etabı olan 1.314 konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 7 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşerek, Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle hak sahiplerine dağıtıldı.

Sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasında yayımlanıyor.

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