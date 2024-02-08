Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
10:45
DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA (e-devlet): AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi
6 Şubat tarihli deprem felaketinin 1. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 46 bin konut hak sahiplerine kavuşuyor. İlk etapta deprem konutları kura ve anahtar teslim törenleri, 3 Şubat'ta Hatay'da başlamıştı. Daha sonrasında ise Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş başta olmak üzere sonuçlar açıklanmaya devam etti. Şimdi ise gözler kalan şehirlerin kura sonuçlarına çevrildi. İşte, Afad Deprem konutları kura sonuçları sorgulama!