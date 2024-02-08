DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA (e-devlet): AFAD Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa deprem evleri kura çekimi

Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan kura çekimleri ile birçok depremzede yeni evlerine kavuştu. Bu kapsamda ilk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ı, köy evlerinden ise 1041'i kurayla sahiplerine teslim ediliyor. Peki, Malatya ve Adıyaman Deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı? İşte, e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı!