Depremzede konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları anahtar teslimi ne zaman yapılacak? Bakan Özhaseki tarih verdi!

Afet konutlarının yapımı hızla devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası 50 binden fazla insan hayatını kaybederken binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Deprem konutlarının ne zaman teslim edileceği ile ilgili araştırmalar devam ederken bir son dakika açıklaması geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ''Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt verdi. Peki, Deprem konutları anahtar teslimi ne zaman yapılacak? İşte, Bakan Özhaseki'den son dakika deprem konutları açıklaması!