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Haberler Fotohaber Depremzede konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları anahtar teslimi ne zaman yapılacak? Bakan Özhaseki tarih verdi!
Giriş Tarihi: 02.07.2023 17:52 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 17:52

Depremzede konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutları anahtar teslimi ne zaman yapılacak? Bakan Özhaseki tarih verdi!

Afet konutlarının yapımı hızla devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası 50 binden fazla insan hayatını kaybederken binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Deprem konutlarının ne zaman teslim edileceği ile ilgili araştırmalar devam ederken bir son dakika açıklaması geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ''Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt verdi. Peki, Deprem konutları anahtar teslimi ne zaman yapılacak? İşte, Bakan Özhaseki'den son dakika deprem konutları açıklaması!

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Özhaseki son dakika açıkladı! Deprem konutları anahtar teslim tarihleri!

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi 11 ilde derin yaralar açtı. 50 binden fazla insan yaşamını yitirirken binlerce ev yıkıldı veya ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Afet bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Evleri hasar gören vatandaşlar, ''Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili açıklama Bakan Özhaseki'den geldi. Peki, Deprem konutları anahtar teslimi ne zaman yapılacak? İşte, Bakan Özhaseki'nin konu ile ilgili açıklaması!

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Özhaseki son dakika açıkladı! Deprem konutları anahtar teslim tarihleri!

DEPREMZEDELERE KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı.

Bakan Özhaseki İslahiye'de yapımı devam eden konutları paylaştı | Video

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Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Özhaseki son dakika açıkladı! Deprem konutları anahtar teslim tarihleri!

Deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" dedi.

Deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarına devam edildiğini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Özhaseki son dakika açıkladı! Deprem konutları anahtar teslim tarihleri!

HANGİ İLDE NE KADAR DEPREM KONUTU YAPILACAK?

Kahramanmaraş genelinde 77 bin 57 konut ve 30 bin 310 köy evi yapılarak afetzedelere teslim edilecek.

Malatya kent genelinde afetzedeler için toplamda 70 bin 1 konut inşa edilecek.

Adıyaman'da Toplamda 49 bin 934 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak.

Şanlıurfa'da 8 bin 3 konut ile 3 bin köy evi, Kilis'te ise 1854 konut ve 2 bin 628 köy evi yapılacak.

Deprem konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Özhaseki son dakika açıkladı! Deprem konutları anahtar teslim tarihleri!

DEPREM BÖLGESİNDE AFET KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da yapımına başlanan kalıcı konutlar hızla yükselirken Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilk etap konutların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği ve kamuoyunda 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin ardından vatandaşların barınması için kalıcı konut inşasına başlandı. Zemin etüt çalışmalarının ardından belirlenen bölgelerde, TOKİ aracılığı ile ihaleler yapılarak kalıcı konutların temelleri atıldı.

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