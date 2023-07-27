Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 14:23

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi…

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 16 Temmuz Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçları ÖSYM sonuç açıklamama sistemi sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış sayılarına göre belli olacak DGS-SAY, DGS-SÖZ, DGS-EA puanları ile öğrenciler şartlarını taşıdıkları lisans programlarına başvuruda bulunacaklar. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin işaret ettiği o tarih…