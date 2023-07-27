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Haberler Fotohaber DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi…
Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 14:23

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi…

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 16 Temmuz Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçları ÖSYM sonuç açıklamama sistemi sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış sayılarına göre belli olacak DGS-SAY, DGS-SÖZ, DGS-EA puanları ile öğrenciler şartlarını taşıdıkları lisans programlarına başvuruda bulunacaklar. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin işaret ettiği o tarih…

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi…

DGS sınav sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım sürüyor. 2 yıllık mezun oldukları bölümleri lisansa tamamlamak isteyen binlerce kişi 16 Temmuz Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na girmişti. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda adaylar başvuruda bulunacakları lisans bölümü için istenilen puan türünde yeterli sıralamada olmak için ter dökmüştü. Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanacak mı? İşte, yanıtı…

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin sınav merkezlerinde gerçekleşti. Sınava dair soru ve cevaplar yayımlandı. Sırada sonuçlar var.

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DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi…

ÖSYM açıklamasına göre DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi…

DGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi…

DGS SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ardından tercihler beklenecek. Doğru ve yanlış sayısına göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

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