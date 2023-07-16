DGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı DGS soru cevap anahtarı PDF indir!

Giriş Tarihi: 16.07.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 09:52

DGS soruları ve cevap anahtarı hakkında araştırmalar öğrenciler tarafından yapılmaya başlandı. Bugün saat 10.15'te ülke genelinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'yla öğrenciler üniversitelerde okudukları bölümleri iki yıldan dört yıla tamamlamak istiyor. Sınavdan çıkan öğrenciler alacakları puanı hesaplamak için DGS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt arayacak. DGS soru kitapçığı üzerinden soruları belirli kısmı ya da tamamı öğrencilerin erişimine açılacak. Açıklandığında DGS soru cevap anahtarı PDF indir ekranı sabah.com.tr'de erişime açılacak. İşte DGS soru cevap kitapçığı hakkında detaylar