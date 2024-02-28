DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?

MBSTS NEDİR?

MBSTS bilindiği üzere Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı anlamına gelmektedir ve her yıl yapılmakta olan bir sınavdır. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yapılmakta olan bir sınav, aynı zamanda mesleki açıdan kişilerin görevlerine tam olarak hazır olup olmadıklarını da ölçmek amacını taşımaktadır.