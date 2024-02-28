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Haberler Fotohaber DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 16:50

DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM resmi sitesi üzerinden adaylara ilan edildi. Din görevlileri için uygulanan seviye tespit sınavı giriş belgeleri sorgulanıyor. DİB MBSTS giriş belgeleri ÖSYM AİS Aday İşlemleri Sisteminden alınıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesindeki personellerin atama ve görevlendirme işlemlerinde kullanılan DİB-MBSTS sına giriş sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?

Diyanet İşleri Bakanlığı personel istihdamı için gerçekleştirilen DİB MBSTS sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. Sınavın uygulanacağı güne az bir zaman kala adaylar giriş yerleri için ÖSYM sistemine yöneldi. İşte sınavla ilgili tüm ayrıntılar

DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?

DİB-MBSTS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU!

9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2024-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 28 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?

2024 DİB MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 29 Mart 2024'de açıklanacak.

DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?

MBSTS NEDİR?

MBSTS bilindiği üzere Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı anlamına gelmektedir ve her yıl yapılmakta olan bir sınavdır. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yapılmakta olan bir sınav, aynı zamanda mesleki açıdan kişilerin görevlerine tam olarak hazır olup olmadıklarını da ölçmek amacını taşımaktadır.

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