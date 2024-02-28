Giriş Tarihi: 28.02.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
16:50
DİB MBTS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI! 2024: DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için geri sayım başladı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM resmi sitesi üzerinden adaylara ilan edildi. Din görevlileri için uygulanan seviye tespit sınavı giriş belgeleri sorgulanıyor. DİB MBSTS giriş belgeleri ÖSYM AİS Aday İşlemleri Sisteminden alınıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesindeki personellerin atama ve görevlendirme işlemlerinde kullanılan DİB-MBSTS sına giriş sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı