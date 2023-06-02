Dışişleri bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Dışişleri bakanı kim, açıklandı mı?

DIŞİŞLERİ BAKANI KİM OLACAK?

Dışişleri bakanı henüz belli değil. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

En yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Geçici Başkan olarak yöneteceği toplantıda içtüzük uyarınca önce milletvekili yeminleri gerçekleştirilecek. İlk toplantıda bulunmayan vekillerin yemin töreni ise katıldıkları ilk birleşimin başında gerçekleştirilecek.

Milletvekillerinin yeminin ardından ise 3 Haziran Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'da yemin etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün akşam saatlerinde yeni kabineyi açıklaması; pazar günü de vekil seçilen eski bakanlar ile yeni atanan bakanların Genel Kurul'da ant içmesi planlanıyor.

AK PARTİ'DEN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI

AK Parti MYK seçim sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni Kabine ne zaman açıklanacak' sorusuna da açıklık getirdi.

'Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor; zira cuma günü bunun olabileceği söyleniyor. Net olarak belli oldu mu?' sorusuna, Çelik, "YSK, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nın o açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takdimi başlayacak. Yemin törenin yapıldığı akşam hem kabine açıklanmış olacak hem de tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Ama şimdi daha net bir listede yok. Süreçte devam ediyor. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz" diye cevap verdi.