Dışişleri bakanı kim olacak? 2023 Yeni Kabine listesinde Dışişleri bakanı kim, açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini sonrası Yeni Kabine sisteminde bakanlar listesi duyurulacak olup dışişleri bakanı merak ediliyor. 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin tamamlanmasının ardından göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde hangi isimlerin yer alacağının gün içinde belli olması bekleniyor. Bu kapsamda merak edilen bir konu da "Yeni Dışişleri bakanı kim olacak?" sorusu oldu. Konuyla ilgili çeşitli isimler gündeme gelirken resmi açıklama ise bulunmuyor. Peki, Dışişleri bakanı kim olacak, açıklandı mı? İşte detaylar.