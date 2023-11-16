Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?

DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?

Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan doğal gaz kullanımından bir bedel alınmamıştı.