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Haberler Fotohaber Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 11:38

Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?

Etkin kış havasının hissedilmeye başlaması ile birlikte ücretsiz doğal gaz uygulaması vatandaşların gündemine geldi. Binlerce kişinin aklındaki tek soru "Ücretsiz doğal gaz kampanyası devam ediyor mu, bitti mi?" oldu. 20 milyona yakın abonesi bulunan kampanyanın ne zaman biteceği merak konusu. Hatırlanacağı üzere nisan-mayıs arası dönemde gaz kullanımı bedava olmuştu. Peki, 2024 yılında doğal gaz indirimli mi olacak? 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği bitti mi, ne zamana kadar, uzatıldı mı? İşte, detaylar…

Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz tarihleri, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Düzenleme ile doğalgaz kullanımı 25 metreküpü geçmeyen kullanıcılar hiçbir ücret ödemesi yapmayacak. Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin doğal gaz kullanımının faturaya yansıyan tutarının 25 mereküplük kısmı hazineden karşılanacak. Peki, bedava 25 metreküp doğalgaz uygulaması ne zaman bitiyor? Doğal gaz indirimi bitti mi, ne zaman bitecek? İşte yanıtı…

Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?

25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KAMPANYASI DEVAM EDİYOR MU?

Kış aylarının yaklaşması, havaların serinlemeye başlamasıyla doğalgaz yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda açıklanan karara göre; 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz doğalgaz olarak verilecek. Doğalgaz kullanıcılarına gönderilecek faturada doğalgaz kullanımı 25 metrekübü geçmemiş ise aboneler hiçbir ücret ödemeyecek.

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Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?

Geçtiğimiz aylarda seçim müjdesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim müjdesi olarak duyurulan ücretsiz doğalgaz kullanımı devam ediyor. Faturada kullanım miktarı, ücretsiz olarak verilen doğalgaz miktarının altında ise ücret ödenmeyecek.

Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?

DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?
Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan doğal gaz kullanımından bir bedel alınmamıştı.

Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?
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