Doğal gaz indirimi ne zaman bitecek, SON GÜN ne zaman? Evlerde 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği uzatıldı mı?

Etkin kış havasının hissedilmeye başlaması ile birlikte ücretsiz doğal gaz uygulaması vatandaşların gündemine geldi. Binlerce kişinin aklındaki tek soru "Ücretsiz doğal gaz kampanyası devam ediyor mu, bitti mi?" oldu. 20 milyona yakın abonesi bulunan kampanyanın ne zaman biteceği merak konusu. Hatırlanacağı üzere nisan-mayıs arası dönemde gaz kullanımı bedava olmuştu. Peki, 2024 yılında doğal gaz indirimli mi olacak? 25 metreküp ücretsiz doğal gaz desteği bitti mi, ne zamana kadar, uzatıldı mı? İşte, detaylar…