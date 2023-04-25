Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:57

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? Karadeniz gazı sisteme verildi! 25 metreküp doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturaya ne zaman yansıyacak?

Bedava doğalgaz var mı, doğal gaz ücretsiz mi olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı sisteme geçtiğimiz günlerde verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini bildirmişti. Bu noktada "doğalgaz bedava mı oldu, doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz olacak?" sorusu yanıt aranmakta. Peki, doğal gaz ücretsiz mi oldu? Doğalgaz bedava ne zaman olacak? İşte konu hakkında detaylar