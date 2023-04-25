Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? Karadeniz gazı sisteme verildi! 25 metreküp doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturaya ne zaman yansıyacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:57 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:57

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? Karadeniz gazı sisteme verildi! 25 metreküp doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturaya ne zaman yansıyacak?

Bedava doğalgaz var mı, doğal gaz ücretsiz mi olacak sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Rezerv büyüklüğü 710 milyar metreküp, ekonomik değeri ise 1 trilyon doları aşan Karadeniz gazı sisteme geçtiğimiz günlerde verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini bildirmişti. Bu noktada "doğalgaz bedava mı oldu, doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz olacak?" sorusu yanıt aranmakta. Peki, doğal gaz ücretsiz mi oldu? Doğalgaz bedava ne zaman olacak? İşte konu hakkında detaylar

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? Karadeniz gazı sisteme verildi! 25 metreküp doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturaya ne zaman yansıyacak?

Doğalgaz ne zaman bedava olacak, bu ay ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor. Karadeniz gazı Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yetecekken, 25 metreküp doğal gaz ücretsiz olacağı söylenmişti. 1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltacak. Peki, Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? İşte detaylar

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? Karadeniz gazı sisteme verildi! 25 metreküp doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturaya ne zaman yansıyacak?

30 YILLIK DOĞALGAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının konutların 30 yıllık doğalgazını karşılamaya yeteceğini ifade ederken, proje kapsamında tam kapasite sisteme doğalgaz verilmeye başlanıldığında ise Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 30'unu karşılamaya yeteceğini söyledi.

1 trilyon dolarlık değere sahip doğalgaz Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltma noktasında da kilit rol oynayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? Karadeniz gazı sisteme verildi! 25 metreküp doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturaya ne zaman yansıyacak?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğal gazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? Karadeniz gazı sisteme verildi! 25 metreküp doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturaya ne zaman yansıyacak?

Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

Doğalgaz bedava mı, ne zaman bedava olacak? Karadeniz gazı sisteme verildi! 25 metreküp doğal gaz ücretsiz mi olacak, faturaya ne zaman yansıyacak?

DOĞALGAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

SON DAKİKA