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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları 14 Ocak Pazar: Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:32

Reyting Sonuçları 14 Ocak Pazar: Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Pazar akşamı Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de ise Survivor 2024 All Star yeni bölümüyle yarıştaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu için araştırmalar başladı. Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 14 Ocak 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Reyting Sonuçları 14 Ocak Pazar: Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu izleyicilerin gündeminde yerini aldı. 14 Ocak Pazar günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için mücadele etti. Dün akşam Survivor 2024 All Star, Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat ve Yargı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Günün birincisi ABC, AB ve Total sıralaması ile ortaya çıkıyor. İşte, 14 Ocak 2024 Pazar reyting sonuçları ve ABC1, AB ve Total sıralaması…

Reyting Sonuçları 14 Ocak Pazar: Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

14 OCAK 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 14 Ocak 2024 Pazar reyting sonuçları şöyle;

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Reyting Sonuçları 14 Ocak Pazar: Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

14 OCAK 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

14 Ocak 2024 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting Sonuçları 14 Ocak Pazar: Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Ocak 2024 Pazar akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting Sonuçları 14 Ocak Pazar: Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Masterchef Türkiye All Star

2 - Kirli Sepeti

3 - Teşkilat

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