Reyting Sonuçları 14 Ocak Pazar: Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:32
Dünün reyting sonuçları son dakika açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Pazar akşamı Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat ve Yargı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de ise Survivor 2024 All Star yeni bölümüyle yarıştaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu için araştırmalar başladı. Yıldızlar Bana Uzak, Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 14 Ocak 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…