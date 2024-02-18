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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:38

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 17 Şubat Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş de gün değiştirerek yarışa dahil oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 17 Şubat 2024 Cumartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 17 Şubat 2024 Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 17 Şubat Cumartesi akşamı Survivor All Star 2024, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 17 Şubat 2024 Cumartesi reyting sonuçları şöyle;

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

17 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Gönül Dağı

2 - Survivor All Star

3 - Kardeşlerim

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