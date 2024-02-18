REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

17 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 17 Şubat 2024 Cumartesi reyting sonuçları şöyle;