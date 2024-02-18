REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 17 Şubat Cumartesi Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
11:38
Dünün reyting sonuçları 17 Şubat Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş de gün değiştirerek yarışa dahil oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen Survivor, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 17 Şubat 2024 Cumartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…