Dünün reyting sonuçları 21 Şubat 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 22.02.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
08:03
Dünün reyting sonuçları 21 Şubat Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen Survivor, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 21 Şubat 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…