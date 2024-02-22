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Haberler Fotohaber Dünün reyting sonuçları 21 Şubat 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 08:03 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 08:03

Dünün reyting sonuçları 21 Şubat 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

Dünün reyting sonuçları 21 Şubat Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen Survivor, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 21 Şubat 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 21 Şubat 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

Reyting sonuçları 21 Şubat 2024 Çarşamba listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 21 Şubat Çarşamba akşamı Survivor All Star 2024, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Dünün reyting sonuçları 21 Şubat 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, detaylar;

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Dünün reyting sonuçları 21 Şubat 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

21 Şubat 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 21 Şubat 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

14 Şubat 2024 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 21 Şubat 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Survivor All Star

3 - Esra Erol'da

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