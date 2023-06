Öğrenci ve velilerin haftalık ders programı, not bilgileri, devamsızlık gibi birçok detay ulaşabildiği e okul sisteminde not girişi her dönem karnelerden önce belirli tarihte kapanıyor. Bu kapsamda ise "e-Okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. MEB takvimine göre; okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran günü çalacak ders ziliyle sona eriyor. İşte e-Okul not girişinin kapanacağı o tarihler…