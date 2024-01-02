Ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 ebe maaş zammı hesaplama

Yeni yılla birlikte maaş zamları da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Temmuz zammıyla birlikte 1/4 derecesine sahip ebe maaşı 24 bin TL olmuştu. Yeni yıl ile enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ve memur maaşlarına yapılacak olan artış da şekillenecek. Peki, ebe maaşı ne kadar olacak, 2024 ebe maaşı hesaplama