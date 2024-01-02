Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:16
Ebe maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 ebe maaş zammı hesaplama
Ebe maaşı ocak ayı memur zammı ile birlikte yeniden hesaplanacak. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon oranıyla birlikte memur maaşlarında yeniden hesaplama olacak. Tüm meslek kolları için hesaplamalar başladı. Ebeler içinde de maaşının ne kasar olacağını merak edenler sorgulamalara başladı. Ebe maaşı hesaplama araştırılmaya başladı. Asgari ücretin ardından memurlarda zamlı ücretlerine kavuşacaklar. Peki, Ebe maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 ebe maaş zammı hesaplama