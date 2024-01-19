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Haberler Fotohaber EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:32

EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih kılavuzu içinde yer alan bilgilere göre Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemlerinde son gün! 10-19 Ocak tarihlerinde alınan tercih başvuruları ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. Kamuda memur olmak isteyen adaylar puanları ile çeşitli barnş ve pozisyonlara başvuruda bulunuyor. Konuyla ilgili süreç, https://ais.osym.gov.tr/ ÖSYM tercih ekranı üzerinden takip ediliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, ayrıntılar...

EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihleri bitiyor. Günün son dakikasına kadar alınacak başvurular ardından adaylar gözlerini sonuç tarihine çevirecek. Bu noktada kura çekiminin gerçekleşmesi bekleniyor. ÖSYM AİS öğrenci sistemi üzerinden alınan tercih başvuru sonuçları için geri sayım başlıyor. Adaylar EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur sorularını gündeme getirmiş durumda.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHLERİNDE SON GÜN!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre tercihler alınıyor.

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EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar tercihlerini, 10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde saat 15.15'te başlayacak ve 19 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

EKPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştiriliyor. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabiliyor.

ÖSYM TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM tarafından açıklanacak EKPSS tercih sonuçları tarihi henüz belli olmadı.

Sonuçların Şubat ayında açıklanması bekleniyor.

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