EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:32
EKPSS tercih kılavuzu içinde yer alan bilgilere göre Engelli Kamu Personeli Yerleştirme işlemlerinde son gün! 10-19 Ocak tarihlerinde alınan tercih başvuruları ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. Kamuda memur olmak isteyen adaylar puanları ile çeşitli barnş ve pozisyonlara başvuruda bulunuyor. Konuyla ilgili süreç, https://ais.osym.gov.tr/ ÖSYM tercih ekranı üzerinden takip ediliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, ayrıntılar...