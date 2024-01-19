EKPSS tercih kılavuzu 2024: Başvuruda son gün! ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHLERİNDE SON GÜN!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna göre tercihler alınıyor.