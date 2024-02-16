Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:41
EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
10-19 Ocak 20241 tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri ekranından EKPSS yerleştirme başvuruları gerçekleştirildi. EKPSS tercihlerini gerçekleştiren adaylar EKPSS 2024 tercih sonuçları için araştırmalarına başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adayların 2024 EKPSS tercih sonuçlarına göre kura usulüyle kamu kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirmeleri yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadroları için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için P2 puanı, lisans için ise p3 puanı kullanılacak. Peki, 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?