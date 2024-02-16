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Haberler Fotohaber EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:41

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

10-19 Ocak 20241 tarihleri arasında ÖSYM aday işlemleri ekranından EKPSS yerleştirme başvuruları gerçekleştirildi. EKPSS tercihlerini gerçekleştiren adaylar EKPSS 2024 tercih sonuçları için araştırmalarına başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adayların 2024 EKPSS tercih sonuçlarına göre kura usulüyle kamu kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirmeleri yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadroları için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için P2 puanı, lisans için ise p3 puanı kullanılacak. Peki, 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adaylar EKPSS puanlarıyla başvurdukları kadrolara yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasını bekliyorlar. 2024 EKPSS tercih sonuç ekranı başında tercihlerini yapan adaylar için geri sayım başladı. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS tercih sonuç ekranı

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

EKPSS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme için tercih işlemleri 10-19 Ocak tarihlerinde tamamlandı.

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EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.

Buna göre tercih sonuçlarının şubat başı gibi açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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EKPSS TERCİH SONUÇ EKRANI || 2024 ÖSYM EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

TERCİH YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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