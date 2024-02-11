EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları açıklanmış ve daha sonrasında tercih süreci gerçekleşmişti. Bu noktada Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleşmek için gün sayan adaylar 2024 EKPSS tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum!