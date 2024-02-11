Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
10:37
EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları için adaylar gün sayıyor. 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme için tercih sonuçlarında son adıma gelindi. Peki, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?