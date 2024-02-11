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Haberler Fotohaber EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:37

EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları için adaylar gün sayıyor. 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor. Kura usulü ile boş kadrolara yerleştirme için tercih sonuçlarında son adıma gelindi. Peki, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları açıklanmış ve daha sonrasında tercih süreci gerçekleşmişti. Bu noktada Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleşmek için gün sayan adaylar 2024 EKPSS tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, 2024 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum!

EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BAKANI MAHİNUR GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş daha önce yaptığı açıklamada yeni yıl ile beraber 2 bin 392 engellinin atamasının yapılacağı müjdesini vermişti.

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EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav (EKPSS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

10 - 19 Ocak 2024 tarihleri arasında EKPSS tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyor.

EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

İşte, 2024 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı;

EKPSS TERCİH SONUÇ SAYFASI | 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınav EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2024 EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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