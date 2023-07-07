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Haberler Fotohaber EL NİNO ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 13:15

EL NİNO ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de artan sıcaklıkların ardından Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) El Nino'yu duyurdu. Hava sıcaklıklarının artışı, karbondioksit oranının yükselmesi, buzulların erimesi, fırtınaların artması, kuraklık ve çölleşmenin artışı sebebiyle dünyamız küresel ısınma ile karşı karşıya. 2024'ün dünyanın en sıcak yılı olacağını belirten Dünya Meteoroloji Örgütü (WM0) El Nino sıcaklıklarının dünyayı etkisi alacağını açıkladı. Peki, El Nino ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye'ye etkisi nasıl olacak? İşte, yanıtı…

EL NİNO ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

El Nino ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir soruları yanıt arıyor. Türkiye'de ve dünyada son yıllarda aşırı şekilde artan hava sıcaklıklarının ardından dünyamız yaşanılmaz hale geliyor. Dünyanın El Nino etkisine girdiği ve önümüzdeki günlerde rekor sıcaklık değerleri ölçülecek. Peki, El Nino ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye'ye etkisi nasıl olacak? İşte, yanıtı…

EL NİNO ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

NASA El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti. ABD bilim insanları, Dünya'da ısınmaya neden olan El Nino kabusunun başladığını açıkladı. El Nino etkisinin kademeli olarak artıracağı ve rekor sıcaklıklara neden olabileceği belirtilirken 2024'ün Dünya'nın en sıcak yılı olması bekleniyor.

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EL NİNO ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

ABD'li yetkililer, Büyük Okyanus'ta Dünya'da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıkladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.

EL NİNO ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

NOAA'dan İklim Bilimci Michelle L'Heureux yaptığı açıklamada, El Nino'nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini ifade etti.

EL NİNO ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

DÜNYANIN EN SICAK YILI OLACAK

İngiliz bilim adamları ise, elde edilen bilgilere göre El Nino'nun şu anda güçlendiğini ve 2023'ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti

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