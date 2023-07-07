Giriş Tarihi: 07.07.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 13:15

EL NİNO ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye’ye etkisi nasıl olacak?

Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de artan sıcaklıkların ardından Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) El Nino'yu duyurdu. Hava sıcaklıklarının artışı, karbondioksit oranının yükselmesi, buzulların erimesi, fırtınaların artması, kuraklık ve çölleşmenin artışı sebebiyle dünyamız küresel ısınma ile karşı karşıya. 2024'ün dünyanın en sıcak yılı olacağını belirten Dünya Meteoroloji Örgütü (WM0) El Nino sıcaklıklarının dünyayı etkisi alacağını açıkladı. Peki, El Nino ne demek, nereyi etkiler, tanımı nedir? El Nino etkisi ne kadar sürer, Türkiye'ye etkisi nasıl olacak? İşte, yanıtı…