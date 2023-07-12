Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:35

EL NİNO NEDİR, afrika sıcakları ne zaman geliyor? 12 Temmuz 2023 Şuan hava kaç derece? 'El Nino ile sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir'

Meteoroloji'den peş peşe sıcaklık uyarıları geliyor! Dünya Meteoroloji Örgütü'nün "El Nino" olarak ifade edilen sıcak hava dalgası tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bunaltıcı sıcaklarla beraber vatandaşlar gün içerisinde devamlı olarak "Hava kaç derece, afrika sıcakları ne zaman geliyor, El Nino nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor. El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılan bu sıcak hava dalgasının sonucunda sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği ifade ediliyor. Peki, Şu an hava kaç derece, afrika sıcakları ne zaman geliyor, el nino ne demek? İşte o detaylar.