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Haberler Fotohaber EL NİNO NEDİR, afrika sıcakları ne zaman geliyor? 12 Temmuz 2023 Şuan hava kaç derece? 'El Nino ile sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir'
Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:35

EL NİNO NEDİR, afrika sıcakları ne zaman geliyor? 12 Temmuz 2023 Şuan hava kaç derece? 'El Nino ile sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir'

Meteoroloji'den peş peşe sıcaklık uyarıları geliyor! Dünya Meteoroloji Örgütü'nün "El Nino" olarak ifade edilen sıcak hava dalgası tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bunaltıcı sıcaklarla beraber vatandaşlar gün içerisinde devamlı olarak "Hava kaç derece, afrika sıcakları ne zaman geliyor, El Nino nedir?" gibi sorulara yanıt arıyor. El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılan bu sıcak hava dalgasının sonucunda sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği ifade ediliyor. Peki, Şu an hava kaç derece, afrika sıcakları ne zaman geliyor, el nino ne demek? İşte o detaylar.

El Nino nedir, afrika sıcakları ne zaman geliyor? 12 Temmuz 2023 Şuan hava kaç derece? ’El Nino ile sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir’

Dünyanın pek çok yerinden yangın ve aşırı sıcaklık haberleri gelirken 'El Nino'nun Türkiye'de de etkili olması bekleniyor. Uzmanlar konuyla ilgili birçok kez uyarıda bulunurken öte yandan bunaltıcı sıcaklıkların etkisini arttırmasıyla "Şu an hava kaç derece, afrika sıcakları ne zaman geliyor, el nino ne demek?" soruları günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte El Nino sıcakları ve anlık hava durumuna dair detaylar.

El Nino nedir, afrika sıcakları ne zaman geliyor? 12 Temmuz 2023 Şuan hava kaç derece? ’El Nino ile sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir’

EL NİNO NEDİR, AFRİKA SICAKLARI NE ZAMAN GELİYOR?

NASA El Nino hava olayının Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti. ABD bilim insanları, Dünya'da ısınmaya neden olan El Nino kabusunun başladığını açıkladı. El Nino etkisinin kademeli olarak artıracağı ve rekor sıcaklıklara neden olabileceği belirtilirken 2024'ün Dünya'nın en sıcak yılı olması bekleniyor.

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El Nino nedir, afrika sıcakları ne zaman geliyor? 12 Temmuz 2023 Şuan hava kaç derece? ’El Nino ile sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir’

ABD'li yetkililer, Büyük Okyanus'ta Dünya'da ısınmaya neden olan El Nino hava olayının başladığını açıkladı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, tüm gezegeni etkileyen hava olayının önümüzdeki aylarda etkisini kademeli olarak artıracağı belirtildi.

El Nino nedir, afrika sıcakları ne zaman geliyor? 12 Temmuz 2023 Şuan hava kaç derece? ’El Nino ile sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir’

NOAA'dan İklim Bilimci Michelle L'Heureux yaptığı açıklamada, El Nino'nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini ifade etti.

El Nino nedir, afrika sıcakları ne zaman geliyor? 12 Temmuz 2023 Şuan hava kaç derece? ’El Nino ile sıcaklıklar 45 dereceyi bulabilir’

İngiliz bilim adamları ise, elde edilen bilgilere göre El Nino'nun şu anda güçlendiğini ve 2023'ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti

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