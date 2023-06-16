Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü, ne kadar olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken ''Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, zam var mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan, 6 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca vatandaşın merakla beklediği müjdeli haberi vermişti. Şimdi EYT'liler dahil olmak üzere milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe çevrilmiş durumda. Öte yandan ödemelere zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi…