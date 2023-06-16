Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor. 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, bugün yatar mı? soruları yanıt arıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşı ve ikramiyelerin erken ödeneceğini duyurmuştu. Öte yandan son olarak 2 bin TL'ye yükselen ikramiyelere zam gelecek mi merak konusu. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak, zam var mı? İşte konu hakkında tüm gelişmeler…