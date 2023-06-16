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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:10

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor. 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında, bugün yatar mı? soruları yanıt arıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşı ve ikramiyelerin erken ödeneceğini duyurmuştu. Öte yandan son olarak 2 bin TL'ye yükselen ikramiyelere zam gelecek mi merak konusu. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar olacak, zam var mı? İşte konu hakkında tüm gelişmeler…

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü, ne kadar olacak soruları yanıt aramaya devam ediyor. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken ''Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, zam var mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan, 6 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası milyonlarca vatandaşın merakla beklediği müjdeli haberi vermişti. Şimdi EYT'liler dahil olmak üzere milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe çevrilmiş durumda. Öte yandan ödemelere zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. İşte, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi…

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

6 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin erkenden ödeneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

Bu açıklama sonrası emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

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Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2023 son dakika: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ MAAŞI VE EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? | Video

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