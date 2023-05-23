Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:01
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
13:01
Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih ve tutarı belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyesi ödemeleri için araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz dini bayramda yatan emekli bayram ikramiyesi ikinci dini bayrama kısa bir süre kala ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı belli oldu. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…