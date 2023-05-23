Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih ve tutarı belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 13:01

Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih ve tutarı belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyesi ödemeleri için araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz dini bayramda yatan emekli bayram ikramiyesi ikinci dini bayrama kısa bir süre kala ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı belli oldu. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihi

Emekli bayram ikramiyesi 2023 Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emeklilere verilen ikramiyenin bu sene ne zaman yatacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye tutarlarına zam yapılmıştı. Bu noktada "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman yatırılacak sorularının cevapları.

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıklamış, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesabına 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihi

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Konu hakkında tarih açıklaması gelmese de Kurban Bayramı'ndan 1 hafta önce ikramiye alacakların hesabına ödemeler yatırılacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihi

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?
Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek 2023? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte ödeme tarihi
SON DAKİKA