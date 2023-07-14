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Haberler Fotohaber Emekli maaşı hesaplama tablosu 2023 | 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme tarihleri ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar alırım?
Giriş Tarihi: 14.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 07:45

Emekli maaşı hesaplama tablosu 2023 | 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme tarihleri ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar alırım?

Emekli zammı son dakika haberi: Temmuz zammı ile yüzde 25 oranında artan emekli maaşları zamlı ne zaman yatacak araştırılıyor. Ödeme tarihleri öncesinde SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri de gündemdeki yerini koruyor. Enflasyon rakamları ardından ek zam ile yeniden değerlendirilen zam oranı ardından ''Ne kadar emekli maaşı alırım, kaç TL?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Hesaplarla birlikte 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme tarihleri de araştırılıyor. Emekli maaşı hesaplama robotu üzerinde kök maaş hesaplama ve ek ödeme sorgulanıyor. Peki, emekli maaşı zammı hesaplama ile emekli maaşı ne kadar alırım? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu 2023 Temmuz…

Emekli maaşı hesaplama tablosu 2023 | 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme tarihleri ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar alırım?

Emekli maaşı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. SGK üzerinden araştırılan 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı ile ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yanıt arıyor. %25 oranındaki artışın ardından maaşlar tek tek araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplama işlemleri ödeme tarihleri öncesinde sorgulanıyor. 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama robotu harekete geçti. Yılın ikinci yarısında alınacak aylıklar merak ediyor. İşte, emekli maaşı hesaplama tablosu...

Emekli maaşı hesaplama tablosu 2023 | 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme tarihleri ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar alırım?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

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Emekli maaşı hesaplama tablosu 2023 | 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme tarihleri ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar alırım?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

Emekli maaşı hesaplama tablosu 2023 | 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme tarihleri ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar alırım?

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hizmete sunulan emekli maaşı hesaplama robotu ile emekli maaşı hesaplamaları yapılabilecek.

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

Emekli maaşı hesaplama tablosu 2023 | 4A, 4B, 4C zamlı maaş ödeme tarihleri ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar alırım?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Yeni SGK uygulaması üzerinden aşağıdaki bilgileri girerek emekli maaş bilgisine ulaşmak mümkün:

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri

Emekli olursam ne kadar maaş alırım sorusu verilen bilgilerin girilmesi ardından yanıt buluyor.

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