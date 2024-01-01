EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1990 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür.

Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli televizyon filmi ile beraber geçmiştir.