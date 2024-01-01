EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:18
Emre Kıvılcım, TRT'de yayınlanan Lingo Türkiye Yılbaşı programının konukları arasında yer alıyor. Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yaptı. Oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakan ünlü ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Dizi kariyerine Elif ile başlayan Kıvılcım, son olarak Veda Mektubu dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. Peki; Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler…