Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:18

EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Emre Kıvılcım, TRT'de yayınlanan Lingo Türkiye Yılbaşı programının konukları arasında yer alıyor. Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yaptı. Oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakan ünlü ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Dizi kariyerine Elif ile başlayan Kıvılcım, son olarak Veda Mektubu dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. Peki; Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım hayatı, kariyeri, rol aldığı diziler ve filmler…

EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Lingo Türkiye Yılbaşı konuklarından biri de Emre Kıvılcım oldu. Eylül 1990 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen ünlü oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Mehmet karakteriyle ününü perçinledi. Peki; Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizi, film ve reklamlarda rol aldı? İşte, Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım hayatı ve kariyerine dair detaylar!

EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

EMRE KIVILCIM KİMDİR?

2 Eylül 1990 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Emre Kıvılcım, on yaşına kadar memleketi olan Malatya'da yaşamış ve ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür.

Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan ünlü oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve ilk defa kamera önüne Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" isimli televizyon filmi ile beraber geçmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Emre Kıvılcım, dizilerde yer almaya ise "Elif" isimli dizi ile birlikte başlamış ve bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir.

Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika'da reyting rekorları kırmıştır. Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya'da LC Waikiki'nin marka yüzü olmuştur.

Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX'ta yayımlanan Adı Zehra dizisinde yer almıştır.

EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2019 yılında Hakan Haksun'un yönettiği "Kim daha Mutlu" filminde "Kemal" karakterini canlandırmıştır.

2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde "Akıncı Sungur" karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi "Mendirman Celaleddin" dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırdı.

2023 yılında yayımlanmaya başlayan, Most Production imzalı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın yaptığı dram türündeki "Veda Mektubu" adlı dizide Mehmet Karlı karakterini canlandırmaktadır.

EMRE KIVILCIM KİMDİR? Lingo Türkiye Yılbaşı konuğu Emre Kıvılcım kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ROL ALDIĞI DİZİLER

2014-2017 Elif

2018 Adı: Zehra

2021 Bozkır Arslanı Celaleddin

2022 Üç Kız Kardeş

2023 Veda Mektubu

FİLMLER

2014 Zeytinyağlı Yiyemem Aman

2017 Cinayet-i Aşk

2019 Kim Daha Mutlu

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

SON DAKİKA