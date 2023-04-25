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Haberler Fotohaber EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN atama sonuçları sorgulama MEB ekranı: 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:47

EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN atama sonuçları sorgulama MEB ekranı: 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü duyuruları takip edilmeye başladı. Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. EKPSS puanları ile tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi başvuru sonuçlarını bekliyor. MEB öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı bünyesinde kadrolar belli oluyor. 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. 25 Nisan 2023 bugün adaylar personel.meb.gov.tr üzerinde son dakika açıklamalarına odaklandı. İşte, engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı…

EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN atama sonuçları sorgulama MEB ekranı: 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması sonuçları MEB üzerinden araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 3500 kişi ilgili kadrolara yerleştiriliyor. Takvime bakıldığında tercih başvuruları için araştırmalar bugün başladı. Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 Nisan ayı içerisinde belli olurken görev yerlerini alan adaylar 1 Eylül itibarıyla göreve başlıyor. Tercih başvuru sonuçları için heyecan dorukta. personel.meb.gov.tr resmi internet adresinde duyurular bekleniyor. Peki, 3 bin 500 engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar…

EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN atama sonuçları sorgulama MEB ekranı: 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

MEB 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILIYOR!

45 bin öğretmen ataması ardından MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması hakkında duyuru paylaştı.

3-7 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından tercih işlemleri de 12-15 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

Şimdi sonuçlar bekleniyor!

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EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN atama sonuçları sorgulama MEB ekranı: 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Engelli öğretmen ataması 25 Nisan 2023 tarihinde sonuçlanacak. Yerleştirme işlemleri gerçekleşen adaylar, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN atama sonuçları sorgulama MEB ekranı: 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2023

MEB son dakika atamada branş dağılımını duyurdu:

ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN atama sonuçları sorgulama MEB ekranı: 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
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