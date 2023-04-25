EKPSS ENGELLİ ÖĞRETMEN atama sonuçları sorgulama MEB ekranı: 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:47

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü duyuruları takip edilmeye başladı. Engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. EKPSS puanları ile tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi başvuru sonuçlarını bekliyor. MEB öğretmen ataması kontenjanları ve branş dağılımı bünyesinde kadrolar belli oluyor. 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. 25 Nisan 2023 bugün adaylar personel.meb.gov.tr üzerinde son dakika açıklamalarına odaklandı. İşte, engelli öğretmen atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı…