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Haberler Fotohaber ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 12:41

ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!

Engelli öğretmen ataması 2023 son dakika yeniden gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla canlı yayında gerçekleşen 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması ardından başvuruda bulunan ancak bu sayı içinde yer almayan tüm öğretmenlerin atandığı duyuruldu. Şimdi adaylar Engelli öğretmen ek atama sonuçları ve kontenjanları hakkında araştırmalarını yeniden sürdürmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan tercih sonuçları yeniden gündemde. İşte, MEB engelli öğretmen ataması 2023 son dakika açıklaması!

ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!

Engeli öğretmen ek atama sonuçları Bakan Mahmut Özer tarafından yapılan açıklama ardından gündemdeki yerini aldı. Başvuru yapıp ataması yapılmayan tüm adaylar engelli öğretmen ataması 2023 son dakika duyurularını takip ediyor. 4 bin 300 öğretmenin başvurduğu alımda 3 bin 500 öğretmenin ataması gerçekleşmişti. Ek atama ile tüm adaylar kadrolara yerleştirildi. Peki, MEB engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!

SON DAKİKA: ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA KADROSU GENİŞLEDİ!

Başkan Erdoğan, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

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ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!

MEB 4 BİN 300 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI!

45 bin öğretmen ataması ardından MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması hakkında yeni bir duyuru geldi.

3-7 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından tercih işlemleri de 12-15 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan A HABER canlı yayında MEB'de düzenlenen törende konuştu. İlk etapta 3 bin 500 kişinin ataması yapılırken tüm adayların atanmasıyla birlikte sayı 4 bin 300 oldu.

ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!

ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA TERCİH SONUÇLARI 2023

Engelli öğretmen ataması ek tercihlerde sonuçlar personel.meb.gov.tr ile kontrol ediliyor:

EK ATAMA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!

ENGELLİ ÖĞRETMEN KONTENJANLARI 2023

MEB son dakika atamada branş dağılımını duyurdu:

ENGELLİ ÖĞRETMEN BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA