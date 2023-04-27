ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!

Engeli öğretmen ek atama sonuçları Bakan Mahmut Özer tarafından yapılan açıklama ardından gündemdeki yerini aldı. Başvuru yapıp ataması yapılmayan tüm adaylar engelli öğretmen ataması 2023 son dakika duyurularını takip ediyor. 4 bin 300 öğretmenin başvurduğu alımda 3 bin 500 öğretmenin ataması gerçekleşmişti. Ek atama ile tüm adaylar kadrolara yerleştirildi. Peki, MEB engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…