ENGELLİ ÖĞRETMEN EK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | MEB Engelli öğretmen ek ataması 2023 son dakika tamamlandı!

Engelli öğretmen ataması 2023 son dakika yeniden gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla canlı yayında gerçekleşen 3 bin 500 engelli öğretmenin ataması ardından başvuruda bulunan ancak bu sayı içinde yer almayan tüm öğretmenlerin atandığı duyuruldu. Şimdi adaylar Engelli öğretmen ek atama sonuçları ve kontenjanları hakkında araştırmalarını yeniden sürdürmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan tercih sonuçları yeniden gündemde. İşte, MEB engelli öğretmen ataması 2023 son dakika açıklaması!