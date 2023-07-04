Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:32

Evde bakım maaşı ne kadar 2023 olacak? Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 6 aylık TÜİK enflasyon rakamları doğrultusunda memur maaşlarına zam geliyor. Zam katsayısına göre birçok kalemde değişikliğe gidilmekte. Bunlar arasında evde bakım parası da yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım maaşı zamlı ödemeleri için araştırmalar yapılmakta. Bu noktada "evde bakım maaşı Temmuz zammıyla ne kadar olacak, kaç TL?" soruları yanıt aramakta. İşte detaylar