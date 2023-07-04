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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı ne kadar 2023 olacak? Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:32

Evde bakım maaşı ne kadar 2023 olacak? Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. 6 aylık TÜİK enflasyon rakamları doğrultusunda memur maaşlarına zam geliyor. Zam katsayısına göre birçok kalemde değişikliğe gidilmekte. Bunlar arasında evde bakım parası da yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım maaşı zamlı ödemeleri için araştırmalar yapılmakta. Bu noktada "evde bakım maaşı Temmuz zammıyla ne kadar olacak, kaç TL?" soruları yanıt aramakta. İşte detaylar

Evde bakım maaşı ne kadar 2023 olacak? Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor sorusu gündemdeki yerini korumakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç bireylere ödenen evde bakım aylığı, memur zammı katsayısı ile zamlanacak. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar 2023? İşte detaylar

Evde bakım maaşı ne kadar 2023 olacak? Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor. Yatırılma tarihlerinin illere göre farklılık göstermesiyle birlikte Haziran ayında evde bakım maaşı henüz yatmadı.

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Evde bakım maaşı ne kadar 2023 olacak? Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini e-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için;

TC kimlik numaranız ile e Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Evde bakım maaşı ne kadar 2023 olacak? Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Evde bakım maaşı ne kadar 2023 olacak? Temmuz evde bakım maaşı ne kadar olacak, zamlı ödemeler ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak.

Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

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