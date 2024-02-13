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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Yeni evde bakım parası kaç TL oldu, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:51

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Yeni evde bakım parası kaç TL oldu, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 2024 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları artış yaşadı. Yılın ilk yarısında uygulanacak memur zammı yüzde 49,25 olarak hesaplanırken gözler yeni evde bakım aylığı tutarına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan bireylere ve ailelerine verilen devlet desteği de yüzde 49,25 oranında zamlandı. Şubat ayı ödemelerini bekleyen hak sahipleri "Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Yeni evde bakım parası kaç TL oldu, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere söz konusu devlet desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan ağır engelli kişiler ve ailelerine ödeniyor. Her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılan evde bakım yardımı tutarı belli oldu. Şimdi hak sahipleri, Şubat ayına ilişkin ödemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Yeni evde bakım parası kaç TL oldu, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Yeni evde bakım parası kaç TL oldu, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Şubat ayı ödemelerinin de 11-15 Şubat tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Yeni evde bakım parası kaç TL oldu, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Yeni evde bakım parası kaç TL oldu, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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