Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:51
Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? 2024 Yeni evde bakım parası kaç TL oldu, Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. 2024 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları artış yaşadı. Yılın ilk yarısında uygulanacak memur zammı yüzde 49,25 olarak hesaplanırken gözler yeni evde bakım aylığı tutarına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan bireylere ve ailelerine verilen devlet desteği de yüzde 49,25 oranında zamlandı. Şubat ayı ödemelerini bekleyen hak sahipleri "Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...