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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası 2024 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:29

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası 2024 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı belli oldu. Yılın ilk yarısında uygulanacak memur maaş zammı yüzde 49.25 olarak hesaplandı. Yeni zamla birlikte ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidilirken yeni evde bakım aylığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, "Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar…

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası 2024 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu memur zammı sonrası arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ödenen evde bakım yardımı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri, yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası 2024 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası 2024 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası 2024 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası 2024 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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