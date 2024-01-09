Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:29
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Ocak zammı sonrası 2024 yeni evde bakım parası kaç TL oldu, ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Enflasyon rakamlarının 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı belli oldu. Yılın ilk yarısında uygulanacak memur maaş zammı yüzde 49.25 olarak hesaplandı. Yeni zamla birlikte ekonomide birçok kalemde güncellemeye gidilirken yeni evde bakım aylığı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, "Evde bakım parası ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar…