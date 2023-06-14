Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar ile aileleri bu nedenle "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?" sorusuna yanıt ararken evde bakım maaşı yatan iller listesini öğrenmek istiyor. Bu ödenek evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlarımıza sağlanıyor ve ayın ortalarına doğru ödenmeye başlıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 Evde bakım maaşı yattı mı?