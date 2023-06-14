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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 21:33 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 21:35

Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller e devlet ekranı üzerinden sorgulanıyor. Destek ödemesinden yararlanan vatandaşlar ile aileleri bu nedenle "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?" sorusuna yanıt ararken evde bakım maaşı yatan iller listesini öğrenmek istiyor. Bu ödenek evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlarımıza sağlanıyor ve ayın ortalarına doğru ödenmeye başlıyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Evde bakım maaşının yatırılma tarihi illere göre farklılık göstermektedir. Haziran evde bakım parası yatan iller e devlet üzerinden sorgulanıyor. Bu noktada 14 Haziran 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. İşte Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi, ödeme sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli toplum temelli bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz." dedi.

Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı çerçevesinde 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4.336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 570 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık olarak engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz.

Bu çerçevede hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz ile engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlayacağımızı vurgulayarak, ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Haziran 2023 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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