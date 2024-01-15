Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:32
Evde bakım maaşı TIKLA SORGULA 15 Ocak 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak, bugün mü?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ocak ayının üçüncü haftasına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği 2024 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası yeni evde bakım aylığı tutarı 7 bin 609 TL oldu. Zamlı yardım parası Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 15 Ocak 2024 Evde bakım parası sorgulama ekranı...