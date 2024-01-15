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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı TIKLA SORGULA 15 Ocak 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak, bugün mü?
Giriş Tarihi: 15.01.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:32

Evde bakım maaşı TIKLA SORGULA 15 Ocak 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak, bugün mü?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ocak ayının üçüncü haftasına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği 2024 Ocak zammı ile artış yaşadı. Yüzde 49,25 oranındaki memur zammı sonrası yeni evde bakım aylığı tutarı 7 bin 609 TL oldu. Zamlı yardım parası Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 15 Ocak 2024 Evde bakım parası sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı TIKLA SORGULA 15 Ocak 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak, bugün mü?

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak soruları Ocak ayı ödemeleri için yanıt arıyor. Bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. 2024 Ocak zammı ile yüzde 49,25 oranında artış yaşayan devlet desteği 7 bin 609 TL'ye ulaştı. Bu noktada Ocak ayı ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Hak sahipleri ''Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusunu yöneltiyor. İşte, 15 Ocak 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ayrıntılı bilgiler.

Evde bakım maaşı TIKLA SORGULA 15 Ocak 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak, bugün mü?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Evde bakım maaşı TIKLA SORGULA 15 Ocak 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak, bugün mü?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 15 Ocak Pazartesi günü veya takip eden günlerde zamlı olarak yatması bekleniyor.

Evde bakım maaşı TIKLA SORGULA 15 Ocak 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak, bugün mü?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı TIKLA SORGULA 15 Ocak 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak, bugün mü?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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