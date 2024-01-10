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Haberler Fotohaber Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 08:11

Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!

Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı Ocak ayı ödemeleri ile gündemdeki yerini aldı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte yüzde 49.25'lik memur zammı ile evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemeleri de zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler sorgulanıyor. Peki; Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024 soruları ile hak sahiplerince sorgulanmaya başladı. Bu ay zamlı maaşlarını hesaplarında görecek olan vatandaşlar için evde bakım yardımı ödemlerinde geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteği yeni yılda 7 bin 609 TL olurken bu noktada evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak sorularına yanıt aranıyor. İşte, ayrıntılar…

Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 11 ile 15'i arasında yapılıyor. Bu sebeple Ocak ayı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında zamlı olarak yatması bekleniyor.

Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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