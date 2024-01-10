Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!

Giriş Tarihi: 10.01.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
08:11
Her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı Ocak ayı ödemeleri ile gündemdeki yerini aldı. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte yüzde 49.25'lik memur zammı ile evde bakım yardımı gibi sosyal destek ödemeleri de zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler sorgulanıyor. Peki; Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı aylık ne zaman yatacak? İşte, detaylar…