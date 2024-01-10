Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Ocak 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi TIKLA-SORGULA!

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak Ocak 2024 soruları ile hak sahiplerince sorgulanmaya başladı. Bu ay zamlı maaşlarını hesaplarında görecek olan vatandaşlar için evde bakım yardımı ödemlerinde geri sayım başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelerine verilen devlet desteği yeni yılda 7 bin 609 TL olurken bu noktada evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak sorularına yanıt aranıyor. İşte, ayrıntılar…