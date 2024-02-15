Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
06:50
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI (aile.gov.tr) || 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı, evlilik kredisi başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Yeni evlenecek çiftlerin dünya evine adım atmasına destek olmak ve aile kurumunun temellerini sağlam atmak amacıyla aile ve destek fonu tarafından verilecek olan faizsiz evlilik kredisi başvuruları başlıyor. (aile.gov.tr) üzerinden alınacak olan başvurular için çiftler heyecanla bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli açıklamalarından sonra başvuruda bulunacaklar tarafından evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte, evlilik kredisi başvuru ekranı