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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI (aile.gov.tr) || 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 06:50

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI (aile.gov.tr) || 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için geri sayım başladı, evlilik kredisi başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Yeni evlenecek çiftlerin dünya evine adım atmasına destek olmak ve aile kurumunun temellerini sağlam atmak amacıyla aile ve destek fonu tarafından verilecek olan faizsiz evlilik kredisi başvuruları başlıyor. (aile.gov.tr) üzerinden alınacak olan başvurular için çiftler heyecanla bekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önemli açıklamalarından sonra başvuruda bulunacaklar tarafından evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte, evlilik kredisi başvuru ekranı

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI aile.gov.tr || 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

Evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Başvurular bugün başlıyor. 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI aile.gov.tr || 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU BUGÜN BAŞLIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı açıklamayla başvuru tarihlerini açıkladı: 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları 15 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI aile.gov.tr || 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları, "aile.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI aile.gov.tr || 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI aile.gov.tr || 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi şartları hakkında bilgi verdi. Bakan Göktaş, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerektiğini ifade etti.
Gelir durumu ile ilgili soruya ise Göktaş, "çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi" dedi.
Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.

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