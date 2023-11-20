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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı! 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman 2023?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 13:52

Evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı! 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman 2023?

Yeni evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise son açıklamasında belirlenen kriterlere uymaları halinde yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı. Şimdi tüm gözler Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacak 2 yıl geri ödemesiz, 0 faizli kredi için Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmiş durumda. Peki, Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl alınır? İşte, 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler sorusunun yanıtı ve konu hakkında son durum…

Evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı! 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman 2023?

Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi başvurusu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Hatırlanacağı üzere evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini içeren Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Düzenlemeye göre, yeni evleneceklere 48 ay vadeli ve 0 faizli kredi imkanı sağlanacak. Bekleyiş devam ederken 150 bin TL evlilik kredisi son gelişmeleri için Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları araştırılmaya başladı. İşte detaylar…

Evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı! 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman 2023?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ MECLİS'TE!

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projenin hazırlıkları tamamlandı.

Evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesini de destekleyecek 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı! 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman 2023?

FAİZSİZ EVLİLİK KEDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, proje ile ilgili olarak yaptığı son açıklamada şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. Gelir kriteri var, yaş kriteri var 18-27 yaş gibi. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış... Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."

Evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı! 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman 2023?

EVLİLİK KEDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmayla ilgili Meclis'i işaret etti.

"Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

Evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı! 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman 2023?

AFET BÖLGESİ ÖNCELİKLİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, pilot illerin Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya olduğunu ifade ederken kanun teklifinde deprem bölgesine özel olarak yaş sınırlaması olmadığını, fonun projeye göre değerlendirme yapılacağını duyurdu.

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