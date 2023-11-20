Evlilik kredisi şartları neler, nasıl alınır? Yeni evlenenlere faizsiz kredi imkanı! 150 Bin TL evlilik kredisi başvuru ne zaman 2023?

Yeni evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise son açıklamasında belirlenen kriterlere uymaları halinde yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi verileceğini açıklamıştı. Şimdi tüm gözler Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacak 2 yıl geri ödemesiz, 0 faizli kredi için Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmiş durumda. Peki, Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl alınır? İşte, 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler sorusunun yanıtı ve konu hakkında son durum…