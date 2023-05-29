Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu ile merak uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu yapımın başrollerini ise tanıdık isimler paylaşıyor. Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'i bir araya getiren film, Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor. İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde ATV ekranlarından sinemaseverlerin beğenisine sunulan Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları ve çekildiği yıl araştırılıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu nedir? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar...