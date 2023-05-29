Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları ile gündemde! Biyografi ve tarih türlerindeki yapım, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Ekrem Arslan'ın üstlendiği Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Başrollerinde Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'ın yer aldığı filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Filme dair tüm merak edilenler haberimizde derledik...