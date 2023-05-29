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Haberler Fotohaber Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:36

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları ile gündemde! Biyografi ve tarih türlerindeki yapım, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Ekrem Arslan'ın üstlendiği Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Başrollerinde Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'ın yer aldığı filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Filme dair tüm merak edilenler haberimizde derledik...

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu ile merak uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Ekrem Arslan'ın oturduğu yapımın başrollerini ise tanıdık isimler paylaşıyor. Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'i bir araya getiren film, Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor. İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde ATV ekranlarından sinemaseverlerin beğenisine sunulan Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları ve çekildiği yıl araştırılıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi konusu nedir? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar...

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ FİLMİ KONUSU

Biyografi ve tarih içerikli Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi bu akşam ATV ekranlarına geliyor.

Başrollerini Can Sipahi, Emin Gürsoy ve Bülent Alkış'ın paylaştığı filmde İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor.

Aşık Paşazade, fethi Fatih'in torunlarına anlatıyor ve hikaye görselleştiriliyor. İstanbul'un fethini izleyeceğimiz film, aynı zamanda Fatih'in zekasına, bilgisine, entelektüel kişiliğine ve şairliğine odaklanıyor.

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Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ OYUNCULARI

Can Sipahi

Emin Gürsoy

Bülent Alkış

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin yapım yılı 2023'tür.

Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kimler? Tarihi film bu akşam ATV’de! Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ konusu nedir?
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