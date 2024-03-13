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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:26

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan ismi yakından takip ediliyor. Haftaya yeni ve iddialı bir yarışmacı ile başlayan programda bu hafta kıyasıya rekabet devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalıştığı haftanın üçüncü gününde çeyrek altını kim alacak? İşte, 13 Mart Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. Bugün alının puanlar hafta finalinde verilecek olan 10 altın bilezik için büyük önem arz ediyor. 10 altın bileziğe giden yolda her gün gelinler bir çeyrek altın alarak ilerliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 1343. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1343. Bölümde Aleyna'nın altınları sattım açıklaması, kayınvalide Songül Hanım'ı çileden çıkartıyor!

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla bugün kıyasıya mücadele devam ediyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTIN KAZANANI

11 MART - ALEYNA

12 MART - ALEYNA

13 MART günün kazananı ise henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ALEYNA

YEŞİM

TUĞBA

GÖZDE

GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA GEÇTİĞİMİZ HAFTA FİNALİNDE

Gelinim Mutfakta'da 268. haftada 10 altın bileziği kazanan gelin Tuğba olurken, yarışmaya veda eden gelin ise Rabia oldu.

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