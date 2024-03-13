Giriş Tarihi: 13.03.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:26
GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan ismi yakından takip ediliyor. Haftaya yeni ve iddialı bir yarışmacı ile başlayan programda bu hafta kıyasıya rekabet devam ediyor. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalıştığı haftanın üçüncü gününde çeyrek altını kim alacak? İşte, 13 Mart Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!