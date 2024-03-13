GELİNİM MUTFAKTA 13 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. Bugün alının puanlar hafta finalinde verilecek olan 10 altın bilezik için büyük önem arz ediyor. 10 altın bileziğe giden yolda her gün gelinler bir çeyrek altın alarak ilerliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?