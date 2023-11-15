Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 12:37

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta 15 Kasım günün kazanını kim oldu? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma, Nursel Engin'in renkli sunumuyla gündüz kuşağının en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Gelin ve kayınvalidelerin bir arada yarıştığı programda rekabet durmaksızın devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde verilecek puanlar, finalin kazananın belli olmasında büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Kasım çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...