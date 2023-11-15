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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 12:37

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta 15 Kasım günün kazanını kim oldu? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma, Nursel Engin'in renkli sunumuyla gündüz kuşağının en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Gelin ve kayınvalidelerin bir arada yarıştığı programda rekabet durmaksızın devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde verilecek puanlar, finalin kazananın belli olmasında büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta 15 Kasım çeyrek altını kim kazandı, gün birincisi kim oldu? İşte, günün kazanan ismi...

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi açıklandı mı?

Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta'da rekabet devam ediyor. Haftanın ortasında gelinlerin toplayacağı puanlar, Cuma günü gerçekleşecek finalde, bilezikleri almak için önem arz ediyor. Gelinler her gün farklı bir yemek yaparak, kayınvalidelerden 1 ile 5 puan arasında derecelendiriliyor ve en yksek puanu alan gelin günün kazananı ve çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, yanıtı...

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM

Haftanın ilk gününde yeni yarışmacı Hilal dahil olmuştu. Her hafta en az puana sahip gelinin elendiği ve onun yerine farklı bir gelinin dahil olduğu yarışmada günün birincisi Nursel Engin ve kayınvalidelerin puanlarıyla belli oluyor. Günün puanlarının toplanmasıyla, haftanın finalinde en çok puanı alan yarışmacı birinci oluyor ve 10 altın bileziği kazanıyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta en çok puanı toplayarak günün birincisi ve çeyrek altını kazan kişi henüz açıklanmadı.

Ancak dünün kazananı Hilal Acar ve Tuğba Erurul oldu. Yapılan kura çekimi sonucunda ise çeyrek altını kazanan gelin HİLAL oldu

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM PUAN DURUMU

YEŞİM, TUĞBA, ALEYNA ve HİLAL arsında puan durumu henüz açıklanmadı.

Açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 15 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi açıklandı mı?
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