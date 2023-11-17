Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

Kanal-D ekranlarının hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarından Gelinim Mutfakta, bugün final heyecanıyla ekranlarda olacak. Elenmek istemeyen yarışmacılar, haftanın finalinde kıyasıya yarışacak. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışmada günün birincisi ve haftanın kazananı merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta 17 Kasım çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?