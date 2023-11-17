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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 10:27

Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın finali için heyecan dorukta. Yarışmada dün gerçekleşen diskalifiyeden sonra, bugün puan tablosu nasıl şekillenecek ve haftanın birincisi nasıl belirlenecek merak ediliyor. Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan yarışmada haftanın finalinda kazanan gelin adayı 10 adet bilezik sahibi olurken, gün birincisi ise çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı? İşte, 17 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

Kanal-D ekranlarının hafta içi gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarından Gelinim Mutfakta, bugün final heyecanıyla ekranlarda olacak. Elenmek istemeyen yarışmacılar, haftanın finalinde kıyasıya yarışacak. Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışmada günün birincisi ve haftanın kazananı merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta 17 Kasım çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 17 KASIM HAFTANIN FİNALİ

Gelinim Mutfakta'da Nursel Engin'in açıklaması sonrası yarışmacılardan Hilal'in disaklifiye olduğu açıklandı.

Bu durum sonrasında yarışmayı yakından takip eden yarışmacılar, haftanın finalinde puanlama nasıl olacak, birinci nasıl belirlenecek merak ediliyor.

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Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da dünün kazanan ismi yüksek ve eşit puan alarak Aleyna Koca ve Gizem Kasacı oldu! Kura çekimi sonucu ise çeyrek altını kazanan gelin Aleyna oldu.

Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kazanan isim henüz açıklanmadı. Açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MIUFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta 10 altın bileziği kazanan isim Tuğba olmuştu.

Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

GİZEM - 16 puan

ALEYNA - 16 puan

TUĞBA - 11 puan

YEŞİM - 9 puan

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