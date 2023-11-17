Gelinim Mutfakta 17 Kasım haftanın finalinde kim elendi? Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı?

Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:27
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
10:27
Gelinim Mutfakta haftanın finali için heyecan dorukta. Yarışmada dün gerçekleşen diskalifiyeden sonra, bugün puan tablosu nasıl şekillenecek ve haftanın birincisi nasıl belirlenecek merak ediliyor. Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan yarışmada haftanın finalinda kazanan gelin adayı 10 adet bilezik sahibi olurken, gün birincisi ise çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını ve altın bilezikleri kim kazandı? İşte, 17 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...