GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, izleyici tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta farklı bir yarışmacının katıldığı programda bu hafta iki yeni yarışmacı katıldı. Katılan yeni yarışmacılar tüm hafta programda iyi bir performans sergiledi. Bu noktada ise haftanın kazananı kim olacak merak ediliyor. Haftanın dördüncü gününde verilen puanlar, final için çok etkili olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?