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Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 12:00

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Nursel Engin'in renkli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, kayınvalideler ve gelinler birlikte yarışıyor. Gelinler her gün farklı bir yemek yapıyor ve yapılan puanlar önce Nursel Engin tarafından puanlanıyor, daha sonra ise kayınvalideler yapılan yemekleri sırasıyla puanlıyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta Puan durumu ne, günün birincisi kim? İşte, detayları...

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, izleyici tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta farklı bir yarışmacının katıldığı programda bu hafta iki yeni yarışmacı katıldı. Katılan yeni yarışmacılar tüm hafta programda iyi bir performans sergiledi. Bu noktada ise haftanın kazananı kim olacak merak ediliyor. Haftanın dördüncü gününde verilen puanlar, final için çok etkili olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 1 Kasım'da çeyrek altını kazanan isim Aleyna oldu. Yarışmaya yeni başlayan gelin adayı bu hafta oldukça iyi bir performans sergiledi. Aleyna Tuğba'yı tahtından etti dedirtti.

2 Kasım günün birincisi ise henüz açıklanmadı. Açıklanması halinde haberimizde yer vereceğiz.

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GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu ne, günün birincisi kim?
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GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu ne, günün birincisi kim?
GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu ne, günün birincisi kim?
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