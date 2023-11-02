GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM | Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu ne, günün birincisi kim?

Giriş Tarihi: 02.11.2023 12:00
Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
12:00
Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Nursel Engin'in renkli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, kayınvalideler ve gelinler birlikte yarışıyor. Gelinler her gün farklı bir yemek yapıyor ve yapılan puanlar önce Nursel Engin tarafından puanlanıyor, daha sonra ise kayınvalideler yapılan yemekleri sırasıyla puanlıyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta Puan durumu ne, günün birincisi kim? İşte, detayları...