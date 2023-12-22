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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 11:18

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta bugün haftanın finali gerçekleşecek. Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da Cuma günü gerçekleşen finalde bir gelin adayı 10 adet altın bilezik alırken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda ediyor. Bu hafta 10 altın bileziği kim alacak? Tuğba mı, Aleyna mı, Yeşim mi yoksa Gamze mi? İşte, Gelinim mutfakta 22 Aralık Cuma haftanın finalinde elenen isim ve altın bileziği kazanan gelin adayı!

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününe gelindi. Tüm hafta puanları toplayan gelin adaylarından en yüksek puanı alan 10 adet altın bileziğin sahibi olacak. Bunun yanı sıra gün birincisi olan gelin adayı da çeyrek altını almaya hak kazanacak. haftanın son gününde verilen puanlar, finalde birinci olacak ismi belirlemede büyük rol oynayacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi yarışmacı elendi? İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA || 22 ARALIK CUMA

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Kanal D'nin sevilen yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta, 22 Aralık Cuma günü 1285. Bölüm ile ekranlara geldi.

Bu bölümde Gönül Hanımın verdiği hediye ortalığı karıştırdı! Gönül Hanım, manevi kızı olarak lanse ettiği Aleyna'ya hediye bir hediye veriyor ve bu durum Tuğba'yı çileden çıkartıyor. Gelinim Mutfakta'da bugün ortalık bir anda geriliyor!

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GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk günü ve ikinci günü çeyrek altını kazanan isim Tuğba gelin oldu.

Haftanın üçüncü gününde ise çeyrek altını kazanan isim Yeşim olmuştu.

21 Aralık Perşembe günü ise çeyrek altını kazanan isim Gamze oldu.

22 Aralık Cuma günü ise çeyrek altını kazanan gelin adayı henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren Gelinim Mutfakta da bugün altın bilezikleri kazanan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmaya veda eden isim henüz açıklanmadı.

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