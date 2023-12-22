GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününe gelindi. Tüm hafta puanları toplayan gelin adaylarından en yüksek puanı alan 10 adet altın bileziğin sahibi olacak. Bunun yanı sıra gün birincisi olan gelin adayı da çeyrek altını almaya hak kazanacak. haftanın son gününde verilen puanlar, finalde birinci olacak ismi belirlemede büyük rol oynayacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, hangi yarışmacı elendi? İşte, Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!