Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
11:18
GELİNİM MUTFAKTA 22 ARALIK CUMA 👉Haftanın finalinde iki gelin birbirine girdi! 👰🏻 Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, 10 altın bileziği kim aldı?
Gelinim Mutfakta bugün haftanın finali gerçekleşecek. Hafta içi her gün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da Cuma günü gerçekleşen finalde bir gelin adayı 10 adet altın bilezik alırken, bir gelin adayı ise yarışmaya veda ediyor. Bu hafta 10 altın bileziği kim alacak? Tuğba mı, Aleyna mı, Yeşim mi yoksa Gamze mi? İşte, Gelinim mutfakta 22 Aralık Cuma haftanın finalinde elenen isim ve altın bileziği kazanan gelin adayı!