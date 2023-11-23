GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta çeyrak altını kim kazanacak? Bugün yarışacak olan gelinler, bugün yüksek puanları toplaması sonucunda haftanın finalini garantileyebilecekler. Bugün alınacak puanlar Cuma günü gerçekleşecek olan finalin birincisini belirlemede büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta bugün kazanan isim...