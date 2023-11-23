GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Giriş Tarihi: 23.11.2023 14:14
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
14:14
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Nıursel Ergin'in renkli sunumuyla Kanal-D ekranlarında yayınlanıyor. Gelin ve Kayınvalidelerin ekip halinde yarıştığı ve puanları topladığı yarışmada haftanın 4. gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. Finale son bir gün kala alınacak puanlar, haftanın birincisini belirlemede çok etkili olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta 23 Kasım çeyrek altını kim kazandı? İşte, kazanan isim ve puan durumu...