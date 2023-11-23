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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 23.11.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 14:14

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Nıursel Ergin'in renkli sunumuyla Kanal-D ekranlarında yayınlanıyor. Gelin ve Kayınvalidelerin ekip halinde yarıştığı ve puanları topladığı yarışmada haftanın 4. gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. Finale son bir gün kala alınacak puanlar, haftanın birincisini belirlemede çok etkili olacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta 23 Kasım çeyrek altını kim kazandı? İşte, kazanan isim ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta çeyrak altını kim kazanacak? Bugün yarışacak olan gelinler, bugün yüksek puanları toplaması sonucunda haftanın finalini garantileyebilecekler. Bugün alınacak puanlar Cuma günü gerçekleşecek olan finalin birincisini belirlemede büyük önem arz ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyreği kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta bugün kazanan isim...

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü ve ikinci günün çeyrek altını Yeşim kazandı.

Haftanın üçüncü günü ise kazanan isim Tuğba oldu.

Bugün ise haftanın dördüncü gününde çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu henüz açıklanmadı!

21 Kasım puan durumu ise şöyleydi;

TUĞBA: 19

YEŞİM: 13

ALEYNA: 10

GİZEM: 6

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 23 KASIM || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?
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