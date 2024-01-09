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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugün çeyrek altını kim kazandı? 9 OCAK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:45

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugün çeyrek altını kim kazandı? 9 OCAK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü de rekabet rüzgarları esiyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 9 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugün çeyrek altını kim kazandı? 9 OCAK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

Bugün 1297.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugün çeyrek altını kim kazandı? 9 OCAK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 1297.BÖLÜM

Haftaya hızlı bir giriş yapan yeni yarışmacı Selda ve kayınvalidesi arasında sular durulmuyor. Fatma Hanım, gelini Selda ile ilgili söyledikleriyle herkesi şoke etti. Özellikle Nursel Ergin, Fatma Hanım'ı ağzı açık bir şekilde şaşkınlıkla dinledi. Gelin ve kayınvalideyi çalkantılı günler bekliyor!

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GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugün çeyrek altını kim kazandı? 9 OCAK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN

Program henüz sona ermediği için çeyrek altını kazanan belli değil. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugün çeyrek altını kim kazandı? 9 OCAK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Program henüz bitmediği için puan durumu belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugün çeyrek altını kim kazandı? 9 OCAK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?
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