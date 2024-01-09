GELİNİM MUTFAKTA 👰🏻 bugün çeyrek altını kim kazandı? 9 OCAK Gelinim Mutfakta puan durumu ne?

GELİNİM MUTFAKTA 1297.BÖLÜM

Haftaya hızlı bir giriş yapan yeni yarışmacı Selda ve kayınvalidesi arasında sular durulmuyor. Fatma Hanım, gelini Selda ile ilgili söyledikleriyle herkesi şoke etti. Özellikle Nursel Ergin, Fatma Hanım'ı ağzı açık bir şekilde şaşkınlıkla dinledi. Gelin ve kayınvalideyi çalkantılı günler bekliyor!