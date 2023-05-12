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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 12:15

Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı sorusu yanıt aramaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan gelin-kayınvalide yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan programda, her Cuma günü belirlenen haftanın birincisi 7 altın bileziğine kavuşuyor. Bu noktada Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı soruları gündemdeki yerini aldı. 12 Mayıs puan durumu ile kazanan ve elenen yarışmacı netleşiyor. Peki, 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, yanıtı!

Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 12 Mayıs puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın takipçileri Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta boyunca tezgah başında hünerlerini sergileyen gelinlerden en yüksek puanı alan 7 altın bileziğin sahibi oluyor. En düşük puan elde eden yarışmacı ise programa elenerek veda ediyor. Haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün belli oluyor. Peki, 12 Mayıs 2023 Gelinim Mutfakta kim kazandı, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı? İşte, altınları kazanan isim…

Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

12 MAYIS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı.

Bu haftanın kazanan yarışmacısı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Geçtiğimiz hafta ise haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi Merve olmuştu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Tuğba olmuştu.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

12 MAYIS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı da henüz netleşmedi. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU 12 MAYIS 2023

Gelinim Mutfakta 12 Mayıs 2023 puan durumu açıklanmadı. 11 Mayıs puan durumu ise şöyle olmuştu:

Merve: 12

Tuğba: 13

Ezgi: 11

Miyase: 12

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