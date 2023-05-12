Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 12:15

Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mayıs puan durumu ile bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı sorusu yanıt aramaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan gelin-kayınvalide yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan programda, her Cuma günü belirlenen haftanın birincisi 7 altın bileziğine kavuşuyor. Bu noktada Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı soruları gündemdeki yerini aldı. 12 Mayıs puan durumu ile kazanan ve elenen yarışmacı netleşiyor. Peki, 12 Mayıs Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte, yanıtı!