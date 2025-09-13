GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025 | GSB 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.09.2025 12:09

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gerçekleşecek olan 4.400 sözleşmeli personel alımında başvuru süreci sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlara odaklandı. Destek personeli, Koruma ve güvenlik görevlisi, sıhhi tesisatçı ve iklimlendirme personeli olmak üzere kadrolar netleşti. Peki, GSB 4.400 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

GSB personel laımı için geri sayım sürüyor. Başvuruda bulunan binlerce aday isim listesini öğrenebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurularını yakın takibe aldı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

GSB ALIM YAPILAN KADRO VE KONTENJAN SAYISI

  • Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek
  • Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın
  • Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)
  • Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)
  • Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)
  • Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)
  • Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın
  • Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın
  • Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın
GSB ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB personel alımı sonuçları henüz belli olmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı sonuçları isim listesini aşağıdaki bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

