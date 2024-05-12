Giriş Tarihi: 12.05.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
01:38
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! 14-17 Mayıs Salı ve cuma indirimli BİM kataloğu listesi
14 Mayıs itibarıyla BİM mağazalarında geçerli olacak indirimli ürünlerin fiyatları açıklandı. Salı gününden itibaren zincir markette yeni indirimler kapsamında, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerde önemli fiyat düşüşleri yaşanacak. İşte 14-17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu.