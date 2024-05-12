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Giriş Tarihi: 12.05.2024 01:38 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 01:38

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! 14-17 Mayıs Salı ve cuma indirimli BİM kataloğu listesi

14 Mayıs itibarıyla BİM mağazalarında geçerli olacak indirimli ürünlerin fiyatları açıklandı. Salı gününden itibaren zincir markette yeni indirimler kapsamında, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerde önemli fiyat düşüşleri yaşanacak. İşte 14-17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! 14-17 Mayıs Salı ve cuma indirimli BİM kataloğu listesi

BİM 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile alışverişlerini uygun fiyata yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünleri raflara dizecek olan zincir markette temizlik, kişisel bakım ürünleri hijyen, bakliyat, dondurulmuş hazır gıdalar, süt ve süt ürünleri gibi farklı kategorilerde indirimli ürünler listelendi. İşte BİM aktüel 14-17 Mayıs 2024 kataloğu.

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! 14-17 Mayıs Salı ve cuma indirimli BİM kataloğu listesi

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! 14-17 Mayıs Salı ve cuma indirimli BİM kataloğu listesi
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! 14-17 Mayıs Salı ve cuma indirimli BİM kataloğu listesi

Keysmart Nofrost Buzdolabı 18.499 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL

Buzdolabı 9.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! 14-17 Mayıs Salı ve cuma indirimli BİM kataloğu listesi

Verandalı Çadır 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 2.599 TL

Çift Katmanlı Otomatik Çadır 2.499 TL

Otomatik Çadır 1.399 TL

Hızlı Kurulan Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tip Kamp Sandalyesi 499 TL

Kamp Sandalyesi 699 TL

Uyku Tulumu 599 TL

Fileli Kamp Organizeri 139 TL

Şişme Kamp Yastığı 199 TL

Şişme Yastık 69 TL

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