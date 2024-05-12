Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile DEV FIRSATLARI kaçırmayın! 14-17 Mayıs Salı ve cuma indirimli BİM kataloğu listesi

BİM 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile alışverişlerini uygun fiyata yapmak isteyenlere indirim fırsatları sunuyor. Salı ve Cuma günleri indirimli ürünleri raflara dizecek olan zincir markette temizlik, kişisel bakım ürünleri hijyen, bakliyat, dondurulmuş hazır gıdalar, süt ve süt ürünleri gibi farklı kategorilerde indirimli ürünler listelendi. İşte BİM aktüel 14-17 Mayıs 2024 kataloğu.