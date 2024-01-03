Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:03
HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!
Halka arz takvimi uzun süredir yeni bir şirket ismi açıklamadı. Bu durum halka arz yatırımı yapan kişilerce merak konusu oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek olan açıklamayı dört gözle bekleyen yatırımcılar 2024 yılında yeni bir halka arz olacak mı merak ediyor. Peki, Halka arz neden yok, bu ay yeni şirket isimleri açıklanacak mı? İşte, 2024 Halka arz takvimi!