HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!

Halka arz takvimi her ay en fazla 4 şirketin onay aldığını açıklıyordu. SPK onayından geçen şirketlerin izahnamesi ise hemen ardından yayınlanıyordu. Aralık ayında 4 şirkete onay veren SPK uzun süredir yeni şirket ismi açıklamadı. Yatırımcıların merakla beklediği ve yakından takip ettiği halka arz takviminde yeni onay olacak mı merak konusu. İşte, Ocak 2024 halka arz takvimi!