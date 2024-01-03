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Haberler Fotohaber HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:03

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!

Halka arz takvimi uzun süredir yeni bir şirket ismi açıklamadı. Bu durum halka arz yatırımı yapan kişilerce merak konusu oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelecek olan açıklamayı dört gözle bekleyen yatırımcılar 2024 yılında yeni bir halka arz olacak mı merak ediyor. Peki, Halka arz neden yok, bu ay yeni şirket isimleri açıklanacak mı? İşte, 2024 Halka arz takvimi!

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!

Halka arz takvimi her ay en fazla 4 şirketin onay aldığını açıklıyordu. SPK onayından geçen şirketlerin izahnamesi ise hemen ardından yayınlanıyordu. Aralık ayında 4 şirkete onay veren SPK uzun süredir yeni şirket ismi açıklamadı. Yatırımcıların merakla beklediği ve yakından takip ettiği halka arz takviminde yeni onay olacak mı merak konusu. İşte, Ocak 2024 halka arz takvimi!

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!

2023 ARALIK AYI HALKA ARZLARI

AVPGY
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MEGMT
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

KBORU
Kuzey Boru A.Ş.

SURGY
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!

2024 HALKA ARZ OLACAK MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halka arz takvimi en son "Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin halka arzını duyurmuştu.

13-14-15 Aralık tarihinde halka arz olan şirket sonrası SPK'dan yeni bir halka arz onayı çıkmadı.

Konu hakkında resmi olarak bir açıklama yapılmazken, Ocak ayında halka arz olması beklenen taslaklar şu şekilde;

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!

Halka arz takviminin (https://halkarz.com/) sitesinde 75 adet taslak arzlar yer alıyor.

İşte, Ocak 2024 itibariyle halka arz olması ön görülen şirketler listesi;

KOTON
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024 || Halka arz neden yok, bu ay olacak mı? 4-5-6 Ocak Taslak yeni şirketler belli oldu!

ALNUS
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.

EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

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