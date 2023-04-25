Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 16:48

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte şartları ve kadro dağılımı..

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bakan Nebati, detayların yakında paylaşılacağını bildirirken öte yandan "Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla birlikte bakanlık 2 bin 750 kişilik dev istihdama başlıyor. Alımlar pek çok branş üzerinden olacak. Peki, hangi branşlarda ve ne zaman yapılacak? İşte 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı..