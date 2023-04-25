Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte şartları ve kadro dağılımı..
Giriş Tarihi: 25.04.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 16:48

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte şartları ve kadro dağılımı..

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bakan Nebati, detayların yakında paylaşılacağını bildirirken öte yandan "Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla birlikte bakanlık 2 bin 750 kişilik dev istihdama başlıyor. Alımlar pek çok branş üzerinden olacak. Peki, hangi branşlarda ve ne zaman yapılacak? İşte 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı..

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte şartları ve kadro dağılımı..

Çeşitli branşlarda gerçekleşecek olan personel alımı için başvuru yapacak adaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı tarihini, şartlarını ve hangi illere yapılacağını sorguluyor. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı birçok farklı branştan gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte merak edilenler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte şartları ve kadro dağılımı..

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların ilerleyen günlerde alınmaya başlanması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte şartları ve kadro dağılımı..

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2 BİN 750 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Mliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı, 20 Hazine Avukatı istihdam edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte şartları ve kadro dağılımı..

BAKAN NEBATİ'DEN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Resmi Twitter hesabından duyuru yapan Bakan Nebati şunları söyledi;

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı yapacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte şartları ve kadro dağılımı..

"Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim."

SON DAKİKA