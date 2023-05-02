Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2023: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2023: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi twitter hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na personel alımı yapılacağını duyurdu. 2 bin 750 personelin alınacağını söyleyen Akar'ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı tarihi, şartlarını ve hangi illere yapılacağını sorguluyor. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı…

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2023: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?

Defterdar uzman yardımcısı, hazine ve maliye uzman yardımcısı, hazine ve maliye müfettiş yardımcısı gibi pek çok branşta istihdam sağlayacak müjdeli haber, Hazine ve Maliye bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklandı. Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte bakanlık 2 bin 750 kişilik personel alımı yapacak. Bakan Nebati, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarla ilgili detayları yakında paylaşacağını bildirdi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2023: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin 750 personel alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuruların ilerleyen günlerde alınmaya başlanması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2023: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 2 BİN 750 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI


Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına;

  • 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı,
  • 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı,
  • 10 Hazine ve Mliye Müfettiş Yardımcısı,
  • 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı,
  • 20 Hazine Avukatı istihdam edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2023: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?

BAKAN NEBATİ'DEN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Resmi Twitter hesabından Bakan Nebati ;"Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim." şeklinde açıklamada bulundu.

SON DAKİKA