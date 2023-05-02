Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2023: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi twitter hesabı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na personel alımı yapılacağını duyurdu. 2 bin 750 personelin alınacağını söyleyen Akar'ın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı tarihi, şartlarını ve hangi illere yapılacağını sorguluyor. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı…