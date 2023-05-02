Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2023: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2750 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nedir?

Defterdar uzman yardımcısı, hazine ve maliye uzman yardımcısı, hazine ve maliye müfettiş yardımcısı gibi pek çok branşta istihdam sağlayacak müjdeli haber, Hazine ve Maliye bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklandı. Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte bakanlık 2 bin 750 kişilik personel alımı yapacak. Bakan Nebati, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarla ilgili detayları yakında paylaşacağını bildirdi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2 bin 750 Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu, şartları ve kadro dağılımı